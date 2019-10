Nova rede de hotéis quer criar atmosfera do Expresso do Oriente

Há mais de 130 anos, o Expresso do Oriente redefiniu as viagens de comboio de luxo, deixando uma marca indelével na cultura popular. Embora a linha ferroviária tenha feito a sua jornada de despedida, uma nova rede de hotéis possibilita desfrutar da opulência de carruagens lendárias, sem o risco de enjoo.

A Accor, que opera como AccorHotels, está a relançar uma série de hotéis com o nome Orient Express. O primeiro será aberto em Bangkok em meados do ano que vem, com 10 propriedades no total até 2030.