Novo hotel de quatro estrelas em Évora abre portas em junho num investimento de 4,7 milhões

A unidade, com gestão da Discovery Hotel Management (DHM), que pertence ao Fundo Discovery, tem abertura marcada para 1 de junho, revelou esta quinta-feira à agência Lusa fonte desta marca de gestão hoteleira.Segundo a fonte da DHM, a abertura do denominado Évora Farm Hotel & Spa esteve prevista para junho de 2020, mas a inauguração do empreendimento acabou por ser atrasada cerca de um ano por causa da pandemia de covid-19.Atualmente, indicou a mesma fonte, decorre o processo de recrutamento de funcionários para o hotel e estão a ser finalizados os trabalhos de arranjo exterior do edifício.O novo hotel "nasce" num empreendimento que está construído há mais de 10 anos para ser uma unidade hoteleira, mas cujo projeto ficou parado, tendo entrado, em 2015, para o Fundo Discovery.De acordo com a DHM, o Évora Farm Hotel & Spa, situado numa propriedade com 11 hectares, perto da freguesia rural de Nossa Senhora de Machede, no concelho de Évora, vai ter 57 quartos, três deles familiares com beliches, além de 25 'villas'.A fonte da marca de gestão hoteleira do Fundo Discovery precisou que, com a abertura do hotel, no dia 1 de junho, começam a funcionar apenas cinco das 25 'villas' e que as restantes estão previstas abrir numa "fase posterior".Envolvendo um investimento de 4,7 milhões de euros, a unidade hoteleira, que vai integrar a categoria 'Design Collection' da DHM, conta com uma área exterior que inclui duas piscinas e jardins, além de quinta e hortas didáticas.Restaurante, ginásio, 'spa', um espaço dedicado aos mais novos, piscina interior e várias salas de reuniões são outras das valências do hotel.