Novos apoios para as médias e grandes empresas do turismo disponíveis a partir de hoje

Leia Também Investidores procuram hotéis para converter em habitação

Os novos apoios à tesouraria para as médias e grandes empresas do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, estão disponíveis a partir desta sexta-feira, indica o ministério da Economia, em comunicado."É hoje disponibilizada a Linha de Apoio à Economia COVID 19 – Médias e Grandes Empresas do Turismo, uma linha de crédito dirigida às médias e grandes empresas do setor do turismo, com uma dotação de 300 milhões de euros, para fazer face às necessidades de liquidez decorrentes dos impactos nas empresas do turismo das restrições motivadas pela situação epidemiológica no país", é possível ler na nota do ministério liderado por Siza Vieira.A linha, promovida pelo Banco Português de Fomento, em articulação com o sistema bancário, "tem a natureza de uma linha de crédito garantida pelo Estado, com possibilidade de conversão parcial do crédito a fundo perdido, mediante a manutenção dos postos de trabalho."Estes apoios têm uma vigência prevista até dia 31 de dezembro de 2021. Podem candidatar-se as médias, "small mid cap", "mid cap" e grandes empresas do turismo, para um montante de apoio de 4 mil euros por posto de trabalho, com os limites de 25% do volume de negócios em 2019 ou o dobro da massa salarial anual. O prazo máximo das operações será de 6 anos, com 18 meses de carência de capital.Será ainda possível converter em subvenção não reembolsável 20% do valor do financiamento, desde que seja verificada a manutenção da totalidade dos postos de trabalho durante, pelo menos, 12 meses a contar da data de contratação, é indicado.Para a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, "o impacte económico desta pandemia no setor do turismo, agudizado com a imprevisibilidade da sua duração, justificam a criação desta linha de financiamento de 300 milhões de Euros, que atua em complementaridade com outras medidas de apoio às empresas, e pretende responder às necessidades temporárias de fundo de maneio das empresas de maior dimensão, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano."