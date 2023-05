Alojamentos turísticos faturam 338 milhões em março com disparo de 30% nas dormidas

O turismo continua a crescer a passos largos em Portugal. E os números das dormidas e receitas do setor do alojamento turístico - onde se incluem hotéis, pousadas da juventude, campismo e colónias de férias ou alojamento local -, são prova disso.

Só em março, este setor recebeu 2,1 milhões de hóspedes (+30,8%) e 5,1 milhões de dormidas (+26,7%), correspondendo a 338,0 milhões de euros de proveitos totais (+45,1%). Comparando com março de 2019, registaram aumentos de 36,2% nas receitas totais, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo INE.



Os dados mostram também que os turistas estão a pagar mais pelas dormida em Portugal. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 43,5 euros e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 87,7 euros. Estes valores traduzem um aumento de 39,7% e de 18,6% face a março de 2022, respetivamente. Em relação a março de 2019, o RevPAR aumentou 28,9% e o ADR cresceu 23,2%.



O INE detalha ainda que, em março, "entre os municípios com maior representatividade no total de dormidas, Albufeira continuou a destacar-se com uma redução de 15,1% face a 2019 (-14,0% nos residentes e -15,3% nos não residentes)". Pelo contrário, "no Funchal registaram-se acréscimos significativos, principalmente nas dormidas de residentes que duplicaram face a março de 2019".





Olhando para o acumulado dos números no primeiro trimestre do ano, as dormidas totais cresceram 40,9%, com os não residentes em destaque (+51,6%). No primeiro trimestre de 2023, os proveitos totais cresceram 61% para 793 milhões de euros.





"Considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), no primeiro trimestre de 2023, registaram-se 5,4 milhões de hóspedes e 13,5 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 40,1% e 39,6%, respetivamente. Comparando com o 1o trimestre de 2019, as dormidas aumentaram 14,2% (+17,0% nos residentes e +12,9% nos não residentes)", detalha o INE.