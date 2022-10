Número de turistas em setembro fica 0,2% acima de 2019

Em setembro, o número de turistas ascendeu a 2,9 milhões e as dormidas 7,7 milhões, ultrapassando ligeiramente em 0,2% e 0,7%, respetivamente, os níveis de setembro de 2019.



Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que os portugueses contribuirão com 2,4 milhões de dormidas e os turistas estrangeiros com 5,2 milhões. Face a setembro de 2019, o mercado interno cresceu 10% e os mercados externos diminuíram 3,2%, aponta o INE.



Os números revelam ainda que entre julho e setembro (no terceiro trimestre), as dormidas aumentaram 48,8%, tendo crescido 2,9% face ao mesmo período de 2019. Entre os portugueses, as dormidas caíram 3,6% face ao período homólogo mas subiram 10,8% em relação ao terceiro trimestre de 2019. As de não residentes cresceram 108,3% face a 2021 e desceram 0,8% quando comparadas com o mesmo período de 2019.

O número de estabelecimentos de alojamento turístico que estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes ascendeu a 15,9%, tendo o número reduzido face aos 21,6% em setembro de 2021.



As dormidas nos hotéis – que representam 82,6% do total de dormidas - aumentaram 38% face ao período homólogo e subiram 0,8% em relação a setembro de 2019. Os estabelecimentos de alojamento local (13,6% do total) cresceram 40% quando comparados com o mesmo mês de 2021 mas caíram 6,3%, face a setembro de 2019. O turismo rural, que tem uma quota de 3,9%, aumentou 19,1% e subiu 30,5% face 2019.

Ingleses caem 3,2% e americanos sobem 38,2% face a 2019



O número de dormidas dos turistas britânicos, que têm um peso de 21,1% do total das dormidas de não residentes em setembro) diminuiu 3,2% relativamente a setembro de 2019.



Também as dormidas dos alemães (quota de 12%) caíram 11,9% e o mercado espanhol (9,3% do total) diminuiu 0,3%.

No reverso, o número de turistas norte-americanos continua a aumentar e já têm uma quota de 8,7% do total de dormidas que cresceram de 38,2% em setembro, quando comparado com o mesmo mês de 2019.



Os números do INE evidenciam também o crescimento no mercado checo com uma subida de 30,3%.



Mas a maioria dos mercados registou diminuições face a setembro de 2019, destacando-se os mercados brasileiro (-21,4%) e sueco (-14,8%).