Obras de expansão na Portela poderão arrancar em 2023, admite CEO da ANA

As obras no aeroporto da Portela poderão arrancar no próximo ano, afirmou esta sexta-feira o CEO da ANA, Thierry Ligonnière, no 47º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).



O responsável pela autoridade dos aeroportos de Portugal garantiu que ainda há margem para expandir no atual aeroporto e que já está em curso um projeto de melhoria da qualidade operacional e de serviço da atual infraestrutura. "Se correr como imaginamos, se todas as partes fizerem o seu trabalho rapidamente, podemos arrancar com as obras em 2023", afirmou, num painel dedicado aos grandes desafios do turismo português.





Este projeto, que envolve a expansão do terminal 1, resolverá a parte operacional, considera, acrescentando que o projeto conta com investimentos de perto de 300 milhões.Thierry Ligonnière justificou que os desafios a que se assistem - e que durante o congresso motivaram críticas de diferentes entidades do setor do turismo - ocorrem, em parte, devido à capacidade da ANA de, desde 2014, "registar uma taxa de crescimento acima do esperado".



"A próxima etapa é o novo aeroporto, já com maior amplitude", acrescentou, reforçando que a ANA "fará o que o Governo decidir", mas que o importante é que "o trabalho seja feito rapidamente".