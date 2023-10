“Pais” de Maria Pistolas e Biferia põem Norte Ólume

Em maio de 2010, na portuense Praça de D. Filipa de Lencastre, uma das artérias mais agitadas da noite do Porto, abria o Rádio Bar num edifício histórico que já foi moradia senhorial, tribunal novecentista que ditou a condenação de Camilo Castelo Branco por um amor de perdição, e cabaré Clube Primavera, onde foram filmadas algumas cenas de Porto da Minha Infância, de Manoel de Oliveira.

O Rádio Bar não sobreviveu à pandemia de covid-19. Mas eis que, em maio passado, após um longo período de portas fechadas, o número 175 da histórica praça – onde mora o Hotel Infante Sagres – reabria sob o nome de Maria Pistolas, num ambiente misto de bar e discoteca, logo classificado de clube noturno.

Entretanto, Tiago Caetano, um dos novos donos do Maria Pistolas e que integra ainda projetos como os bares Canti e Tiki Taka, que também abriram portas durante a pandemia, aliou-se a uma dupla de empresários na abertura, a meia dúzia de passos do Maria Pistolas, do restaurante Ólume, que ocupa o número 426 da Rua do Almada e tem capacidade para 44 comensais.

"Este restaurante, meticulosamente concebido, é um tributo fervoroso à região Norte de Portugal, materializando a sua paixão através da combinação harmoniosa da culinária a lume brando com a autenticidade dos potes tradicionais", afirmam os responsáveis do Ólume, em comunicado.

Os destaques do menu, assinalam, vão "das suculentas Favas com Chouriço, passando pela maciez do Javali cozinhado no pote à Trás-os-Montes, à reinvenção do portuense Arroz de Pato e, por fim, ao toque caseiro da inesquecível Costela Mendinha cozinhada a baixas temperaturas", prometem.

E quem são os outros dois empresários que acompanham Tiago Caetano nesta nova aventura empresarial? "Pedro Maia, que assina a carta do Ólume e cujas mãos e visão já deram vida a espaços como o Coreto, o Biferia, a Mercearia do Bacalhau e a Casa de Repasto; e Carlos Guimarães, cuja paixão e envolvência no setor já têm longos anos."