Pedro Maia abre Biferia nos Clérigos e matura mais três restaurantes

Às portas de fazer 30 anos, Pedro Maia abria, em 2017, um restaurante em Vila do Conde dedicado às carnes maturadas, com entre 30 a 120 dias de maturação, apresentando-se como um dos pioneiros da sua adoção em Portugal.

A Biferia foi "o primeiro restaurante dedicado à sua venda e maturação", garante Pedro Maia, que acabou por vender o espaço em 2019, ano em que abriu dois de uma assentada - o Coreto, na Maia, e a Casa de Repasto, em Vila do Conde.

Após dois anos de uma pandemia global que teve na restauração um dos setores mais afetados, o empresário volta à carga, desta vez na Baixa do Porto, com a abertura do restaurante Biferia, que ocupa o número 38 da Rua Conde de Vizela, a poucos metros da Torre dos Clérigos, e tem capacidade para 44 pessoas.

"A Biferia é um restaurante de carnes de qualidade superior, feitas de forma tradicional, na brasa", explica Pedro Maia, em comunicado, destacando "uma forte aposta nas maturadas e nos produtos locais, do Norte de Portugal e da Galiza".

"A aposta neste novo espaço na Baixa do Porto foi uma decisão tomada há já vários anos, que acabou por se concretizar mesmo com todos os obstáculos colocados pela pandemia", enfatiza.

E revela que "está a concretizar mais três investimentos dentro do setor: "Um restaurante dedicado ao bacalhau, que irá ter no seu interior uma mercearia tradicional dedicada à iguaria; um restaurante asiático criado em torno dos sabores do Mar de Andamão e do Golfo da Tailândia; e um terceiro, em parceria com outros conhecidos empresários da restauração, num tributo ao melhor da cozinha do Norte de Portugal."