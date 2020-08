Pandemia leva dona do Ibis a estudar fusão com InterContinental

O grupo hoteleiro francês Accor está a analisar uma potencial fusão com o rival britânico InterContinental Hotels Group de modo a fazer face à forte quebra do setor devido à pandemia.



A notícia é avançada esta quinta-feia pelo jornal Le Figaro, que dá conta que o CEO da Accor criou um grupo de trabalho que junta administradores e assessores financeiros para estudar a operação que a avançar criará um mega grupo hoteleiro com base na Europa.





A Accor detém cerca de 5 mil hotéis em todo o mundo, sendo que entre as marcas estão várias com forte presença em Portugal, como a Ibis e a Sofitel. Já a InterContinental detém 6 mil unidades, com marcas como Holiday Inn e Crowne Plaza.Segundo o jornal francês, a gestão da Accor é favorável à fusão, mas a companhia francesa entendeu que esta não é ainda a melhor altura para avançar com uma proposta à empresa britânica. O objetivo do fusão passaria sobretudo para ganhar sinergias e reduzir custos.O setor do turismo é um dos mais castigados com os efeitos das pandemia da covid-19, que reduziu de forma acentuada as viagens. Este cenário adverso reflete-se na evolução das companhias do setor, com as ações da Accor a afundarem 45% e as da InterContinental a descerem 23%. A empresa britânica (7,3 mil milhões de libras) tem um valor de mercado superior à da francesa (6 mil milhões de euros).