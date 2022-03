Pestana CR7 em Marrakech abre portas com estadias a partir dos 199 euros por noite

O novo hotel Pestana CR7 em Marrakech já abriu portas, acompanhando a abertura ao turismo na cidade marroquina.



Para já o hotel está a funcionar em modo soft opening, a 50% da capacidade total, e a estadia de um quarto single tem o valor de 199 euros por noite. O valor do quarto duplo sobe para 211 euros por noite, revelou ao Negócios fonte oficial da unidade hoteleira que resulta da parceria entre o Grupo Pestana e Cristiano Ronaldo.



A totalidade dos quartos vai ficar disponível até ao final de abril, sendo que as reservas abriram no fim de fevereiro. O grupo recusa revelar ao Negócios o número de reservas dizendo apenas que "estão em linha com o esperado".



No total o hotel, que fica na M Avenue, tem 174 quartos, um business centre, spa, piscina e centro de fitness e um terraço-oásis.



Este é o terceiro Pestana em Marrocos (depois das aberturas em Casablanca e Tânger) e o quinto hotel no mundo do grupo com a chancela do futebolista português, estando já em funcionamento as unidades hoteleiras em Madrid, Nova Iorque, Lisboa e no Funchal.



Paris e Manchester serão as próximas cidades escolhidas pelo Pestana para continuar com a marca CR7.