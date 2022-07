Portugal arrisca perder 17 milhões de turistas estrangeiros com solução de Alcochete

Até à entrada em funcionamento do novo aeroporto em Alcochete, em 2034, o país vai perder 58 milhões de passageiros, dos quais 17 milhões são turistas estrangeiros. Este é um dos cenários do estudo apresentado pela Confederação do Turismo.

Portugal arrisca perder 17 milhões de turistas estrangeiros com solução de Alcochete









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal arrisca perder 17 milhões de turistas estrangeiros com solução de Alcochete O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar