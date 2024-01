Portugal com quinto maior crescimento de dormidas de turistas na UE face a 2019

No ano passado, o número de dormidas em estabelecimentos turísticos na União Europeia aumentou 6,3% para quase 3 mil milhões. Trata-se de um número recorde e que ultrapassa em 1,6% os valores pré-pandémicos, de acordo com as estimativas do Eurostat. Isto apesar de metade dos países ainda não ter recuperado para valores alcançados em 2019, quando o setor crescia a duplo dígito.

Portugal está bem posicionado no ranking dos mercados com maior crescimento ocupando a quinta posição. De acordo com as estimativas provisórias do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, no ano passado terão passado pelo território português mais de 85 milhões de turistas, o que leva a um aumento de 9,6% das dormidas face a 2019 - ano em que tinham sido alcançados os melhores números para o setor. Porém, como secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, revelou recentemente, 2023 será o "ano de todos os recordes", quer de receitas quer do número de turistas.



O TOP5 dos países com maiores crescimentos é constituído pelo Liechtenstein (25,5%) Islândia (19,4%), Países Baixos (15,7%) e Alemanha (13,6%).





Comparando os dados com o ano anterior, 2022, Portugal registou uma subida de 10,5%, o que coloca o país entre os onze que mais cresceram.

No geral, foi observado um aumento em quase todos os membros da União Europeia, à excepção do Luxemburgo que registou uma ligeira queda de 0,1%. Em Malta e Chipre o crescimento ultrapassou mesmo os 20% e em oito outros membros da UE superou os 10%, grupo onde Portugal está incluído a par com (Eslováquia, Letónia, Bulgária, Áustria, Chéquia, Roménia e Grécia).

"Em números absolutos, o maior aumento nas dormidas foi observado na Alemanha (+32,8 milhões de noites) e em Espanha (+32,3 milhões de noites)", detalha o Eurostat.

Apesar dos fortes números de crescimento em 2023, para 13 dos 26 membros da UE que dispunham de dados para analisar, o setor do alojamento turístico ainda não recuperou totalmente da pandemia.

Outra tendência observada pela análise do gabinete oficial de estatísticas, passa pelo quase regresso aos níveis anteriores do peso dos turistas internacionais (47%). Em 2023, representaram 46% dos 2,9 mil milhões de noites, uma evolução que tem sido conseguida ao longo dos três últimos anos: 29% em 2020, 32% 2021 e 44% em 2022.

Pelo contrário, o mercado doméstico tem decrescido. O Eurostat lembra que desde o terceiro trimestre - em 20 dos 26 estados-membros da UE analisados - o número de dormidas de turistas domésticas foi inferior ao período homólogo, o que pode indicar que a preferência por viagens dentro de portas devido à pandemia pode estar a ser substituída por destinos no exterior.



(Notícia atualizada às 11h30)