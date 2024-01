"Vamos crescer mais em 2024". Turismo fecha melhor ano de sempre

"Falamos de um ano recorde, do melhor ano da história de sempre do turismo em Portugal". Foi assim que o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, resumiu o ano de 2023. E mesmo com as incertezas económicas e geopolíticas como pano de fundo, mostrou-se confiante que em 2024 o cenário de crescimento irá manter-se inalterado.





"Alcançámos recordes em vários indicadores", revelou o governante esta quarta-feira, durante a apresentação da nova campanha do Turismo de Portugal, adiantando que no ano passado o país recebeu 30 milhões de hóspedes e ultrapassou os 77 milhões de dormidas, um crescimento de 10% face a 2019, em ambos os casos. Um crescimento que foi verificado de norte a sul do país e ao longo de todo o ano, não apenas na época alta.



No que toca às receitas, situaram-se na ordem dos 25 mil milhões de euros, um crescimento de 18,5% face a 2022 mas de 37,5% comparando com 2019, até agora o melhor ano de sempre do turismo em Portugal. "São resultados impressionantes para o turismo e para o país", comentou.





Nuno Fazenda sublinhou ainda que o "turismo é muito mais do que hotelaria e restauração, tem um efeito multiplicador" na economia, uma vez que se reflete em áreas de atividade como a cultura, transporte, construção ou, por exemplo, no agroalimentar. "Gera emprego em outras áreas associadas ao turismo, não estamos a falar apenas na hotelaria e restauração", reforçou.



O secretário de Estado do Turismo relembrou ainda que a Organização Mundial do Turismo previa um crescimento da retoma do turismo entre 85 a 90%, e Portugal já ultrapassou isso", acrescentando que tem estado mesmo na liderança do crescimento a nível mundial".



"Acredito que em 2024 vamos ter um bom ano turístico, vamos crescer mais em 2024 do que em 2023 porque confio muito nos ativos turísticos do nosso pais, nas empresas e trabalhadores e nas políticas públicas em curso", defendeu.

