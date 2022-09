Portugal é o quarto país da Europa com mais hotéis em construção

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Entre abril e junho, havia em Portugal 123 novos projetos para a construção de hotéis que vão disponibilizar 14.811 quartos. E destes, 34 projetos são em Lisboa que, no futuro, vão trazer mais 3.850 camas ao mercado na capital.Até março, eram 125 os novos projetos para hotéis em Portugal, com um total de 14.880 quartos. Em Lisboa, no primeiro trimestre do ano, foram registados 33 novos projetos com 3.773 quartos....