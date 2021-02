Portugal perde mais de 10 mil milhões de euros de receitas turísticas em 2020

Leia Também Banca nunca esteve tão exposta ao turismo

Em ano de pandemia, as receitas turísticas registadas em Portugal caíram para menos de metade do que tinha sido arrecadado em 2019. No conjunto do ano passado, as receitas turísticas totalizaram pouco mais de 7,7 mil milhões de euros, valor que representa uma quebra anual superior a 57%.Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 17 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP). Ao todo, mostram os dados do BdP, as receitas turísticas, que correspondem aos gastos feitos em Portugal por turistas estrangeiros, ascenderam a 7.753 milhões de euros em 2020. É uma queda de 57,6%, equivalente a menos 10,5 mil milhões de euros em relação ao valor recorde que tinha sido registado em 2019, de 18,3 mil milhões de euros.Num ano em que as viagens internacionais sofreram quebras históricas, os gastos feitos pelos turistas portugueses no estrangeiro também caíram para quase metade do que tinha sido registado em 2019. Ao todo, os portugueses gastaram 2.795 milhões de euros lá fora durante o ano de 2020, o que representa uma quebra anual de 46%.Feitas as contas, o saldo da balança de turismo fixou-se em 4.957 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma diminuição de 62% face aos valores de 2019.Neste cenário, o peso do turismo sobre a balança de serviços reduziu-se significativamente. Em 2020, o saldo da balança de serviços foi de 8.602 milhões de euros, uma quebra de 51,7% face a 2019. Assim, as receitas turísticas responderam por 57,6% da balança de serviços em 2020.Em 2019, último ano recorde para o setor, o turismo tinha sido responsável por mais de 73% da balança de serviços, contribuindo, em parte, para um saldo positivo da balança de bens e serviços nesse ano.Notícia atualizada pela última vez às 11h46 com mais informação.