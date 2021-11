Portugueses querem festa: Eventos de Natal vão faturar mais que em 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após duas dezenas de meses isolados, os portugueses querem festa e estão mesmo disponíveis para pagar mais pelos eventos natalícios.

"Os portugueses querem recuperar o tempo perdido e estão a preparar o regresso do Natal em força com festas privadas com família e amigos, contribuindo para que o setor ultrapasse os valores pré-pandemia", revela a plataforma de contratação de serviços locais Fixando numa análise específica à procura de mais de 12 mil utilizadores, entre setembro e outubro deste ano.

"Verificamos que há mais pessoas a optar por convívios familiares com mais participantes, fazendo com que contratem cada vez mais serviços de catering e até especialistas em animação", explica Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando.

"Querem compensar este último ano e meio em que estiveram afastados de amigos e família", conclui, em comunicado enviado pela Fixando às redações, nesta quinta-feira, 4 de novembro.

Resultado: Alice Nunes estima que "estes serviços sazonais faturem cerca de dois milhões de euros este Natal, comparativamente aos 580 mil euros faturados em 2020 e aos 1,5 milhões registados em 2019. Isto evidencia uma recuperação acima dos valores pré-pandemia, fundamental num setor que foi profundamente afetado no último ano e meio", realça a mesma responsável.

Na plataforma Fixando, garante, a procura de serviços para eventos de Natal registou, em setembro e outubro, um aumento na ordem dos 155% face ao mesmo período em 2020, e um aumento de 7% face a 2019.

Os serviços mais procurados para esta época festiva são os locais para eventos, os serviços de catering e "bartending", a animação para crianças (Pai Natal, insufláveis) e a animação para adultos (ilusionismo, DJ, "stand up comedy").

De resto, "a par dos locais para eventos, a contratação de um Pai Natal tem sido das áreas com menos especialistas disponíveis devido à elevada procura registada este ano".