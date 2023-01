Receitas do alojamento turístico mais do que duplicaram até novembro

Leia Também Passageiros nos aeroportos acima dos níveis de 2019 pelo segundo mês consecutivo

Os proveitos do setor do alojamento turístico aumentaram 118,2% no total nos primeiros 11 meses de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Já no que diz respeito aos proveitos relativos a aposentos, o aumento foi de 120,4%.Proveitos estes que são resultado de 24,9 milhões de hóspedes e 65,8 milhões de dormidas.Face a 2019, as receitas totais subiram 16,2%.No conjunto dos primeiros onze meses de 2022, as dormidas aumentaram 89,4% (+22,4% nos residentes e +157,7% nos não residentes), enquanto comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 1,2% (-5,3% nos não residentes e +8,4% nos residentes).Em termos mensais, verificaram-e 1,7 milhões de hóspedes e 4,2 milhões de dormidas, correspondendo a 288,6 milhões de euros de proveitos totais e 214,2 milhões de euros de proveitos de aposento. "Comparando com o mesmo mês de 2019, registaram-se aumentos de 25,5% nos proveitos totais e 29,2% nos relativos a aposento (+27,0% e +27,8% em outubro, respetivamente)", destaca o INE.O rendimento médio por quarto disponível situou-se em 39,8 euros, um aumento de 31,4% face a 2021, e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os 87,6 euros, mais 18,1%. Entre os municípios com maior representatividade no total de dormidas, destacou-se Lisboa."O mercado interno contribuiu com 1,3 milhões de dormidas e voltou a registar uma evolução positiva, após um decréscimo em outubro", realça o INE. Já os mercados externos predominaram, com um peso de 68,9%, totalizando 2,9 milhões de dormidas. "Comparando com 2019, registaram-se aumentos de 0,8% nas dormidas de residentes e 5,9% nas de não residentes, o que neste último caso corresponde ao maior crescimento mensal face a 2019", acrescenta o instituto de estatísticas.Apesar de todas as regiões apresentaram evoluções positivas do número de dormidas face ao mesmo mêsde 2021, a Madeira "destacou-se com os maiores crescimentos de dormidas de residentes e de não residentes".