Passageiros nos aeroportos acima dos níveis de 2019 pelo segundo mês consecutivo

Pelo segundo mês consecutivo, o movimento de passageiros manteve-se acima dos níveis de 2019. Em novembro, aterraram nos aeroportos nacionais 15,7 mil aeronaves em voos comerciais, que transportaram 4,1 milhões de pessoas, o que equivale a uma subida de 3% face a novembro de 2019. Em média, desembarcaram 65,6 mil passageiros por dia, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Do número total de passageiros desembarcados, 80,3% corresponderam a tráfego internacional, valor que compara com os 79,9% em 2021. Já no que diz respeito aos viajantes embarcados, 81,8% corresponderam a tráfego internacional. Em ambos os casos, o principal ponto de embarque e destino é no continente europeu, realça o instituto de estatísticas."Em 2022, tem-se verificado uma tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico, tendo o mês de outubro registado, pela primeira vez, o desembarque médio diário superior ao observado em igual período em 2019. Esta tendência manteve-se em novembro", refere.No que diz respeito à movimentação de carga e correios, passaram pelos aeroportos nacionais 19,3 mil toneladas, o que representa um decréscimo de 1,5% face a outubro.Já entre janeiro e novembro do ano que agora terminou, o número de passageiros aumentou 129,8% face ao mesmo período de 2021, mas desacelerou 6,2% face a 2019. "O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 228,8% no número de passageiros desembarcados e 228,1% no número de passageiros embarcados", detalha o INE.Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, aponta o instituto, Faro registou o maior crescimento face a 2021 como 7.872 passageiros, sendo que no ano anterior foram 3.092, e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019, com 11.660. Por Lisboa passaram 25.966 passageiros de janeiro a novembro deste ano.Nos 11 meses do ano, o Reino Unido foi o principal país de origem e destino dos voos, "com crescimentos de 228,8% no número de passageiros desembarcados e 228,1% no número de embarcados face a 2021". Segue-se França e Espanha, acrescenta o INE.