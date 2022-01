Receitas no alojamento turístico caem 37% entre outubro e novembro

As receitas totais do alojamento turístico atingiram os 211,6 milhões de euros em novembro de 2021. Deste valor 153,4 milhões de euros são proveitos em dormidas, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.





Apesar de as receitas mais que triplicarem face ao período homólogo, o valor dos proveitos no alojamento cairam cerca de 123 milhões de euros (37%) entre outubro e novembro de 2021. De acordo com os dados do INE, em outubro os proveitos situaram-se nos 335 milhões de euros, em linha com os meses anteriores, e será necessário recuarmos a junho de 2021 para encontrarmos receitas inferiores.



Ainda assim, nos primeiros onze meses de 2021, os proveitos totais registaram "crescimentos de 56,4% no total e 58,0% relativos a aposento" (dormidas).



Mas este crescimento esta ainda longe dos níveis pré-pandémicos. Se compararmos os números com o mesmo período de 2019, tanto as receitas totais como as de dormidas "recuaram 46,8%".



Entre os tipos de alojamento, o INE refere que a evolução de receitas "foi positiva" nos três segmentos. Na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram 56,5% e 58,3%, respetivamente, no alojamento local registou-se um aumento de 57,8% e 62,2% e no turismo rural subiram 53,8% e 48,2%.



Entre as regiões do país, em novembro, foi na área metropolitana de Lisboa que o alojamento turístico conseguiu mais receitas, tendo representado 37,7% do total das receitas seguindo-se a região do Norte com 16,9% de proveitos e o Algarve com 15,5%.

Leia Também Preços disparam no turismo rural e Alentejo é quem mais ganha

Rendimento por quarto disponível desce mais de 12 euros

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, em novembro de 2021, o rendimento médio por quarto disponível situou-se em 30,4 euros, com os valores mais altos registados em Lisboa (52,1 euros) e na Madeira (40,5 euros). Em Outubro este valor encontrava-se nos 42,8 euros, de acordo com o INE.



Mas esta diferença encolhe face a 2019. Nessa altura, o rendimento médio por quarto disponível era de 32,1 euros.

Já entre o quarto ocupado, o rendimento médio atingiu, em novembro, os 75,2 euros sendo que em outurbro se situava nos 83,9 euros. Em novembro de 2019, este valor não ultrapassou os 70,5 euros.