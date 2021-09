Receitas turísticas crescem 18% e ficam ao nível de 2013

As receitas turísticas deverão crescer mais de 18% em 2021, em relação ao ano passado, ultrapassando os 9 mil milhões de euros. Apesar da recuperação, o montante representa ainda cerca de metade dos valores alcançados em 2019, ficando ao mesmo nível que era registado em 2013.





Estas são as atuais perspetivas do Governo, partilhadas pela secretária de Estado do Turismo, que, à semelhança dos operadores turísticos, espera que o setor possa recuperar a um ritmo mais acelerado no último trimestre do ano, altura em que as restrições às viagens já terão sido levantadas a mais mercados relevantes para Portugal, como o Brasil ou os EUA.





“Na apresentação do plano de reativação do turismo, em maio, perspetivámos ter, este ano, 50% das receitas de 2019, o que se deverá concretizar, em linha com os restantes países europeus”, afirmou Rita Marques, à margem da conferência “A World For Travel”, que decorreu esta quinta-feira em Évora. “Até tivemos um verão melhor do que pensávamos”, acrescentou.





Leia Também Receitas turísticas deste ano vão atingir metade do valor de 2019

Portugal fechou o ano de 2019, recorde-se, com receitas turísticas totais de perto de 18,3 mil milhões de euros, o valor mais alto de que há registo, naquele que foi o último de um ciclo de dez anos consecutivos de crescimento.





A confirmar-se a expectativa do Governo, as receitas turísticas deste ano deverão, assim, totalizar pouco mais de 9 mil milhões de euros, o que representará um crescimento de 18,5% em relação às receitas turísticas de 7,7 milhões que foram alcançadas no ano passado, fortemente afetado pela pandemia.





As receitas agora antecipadas pelo Executivo ficarão ao nível de 2013, altura em que Portugal arrecadou receitas turísticas de 9,15 mil milhões de euros .





Para que este resultado se confirme, o setor conta com o verão e com o último trimestre, já que, na primeira metade do ano, a atividade turística esteve ainda aquém de 2020. No primeiro semestre de 2021, último período para o qual já há dados disponíveis, as receitas turísticas totalizaram 2.398 milhões de euros, uma queda de 26,8% face a igual período do ano passado (que, recorde-se, compreende dois meses e meio em que a pandemia não afetou a atividade turística).





18,3 Receitas turísticas As receitas turísticas totalizaram 18,3 mil milhões em 2019. Este ano, deverão chegar a 50% desse valor.