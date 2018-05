Receitas turísticas em Portugal excedem os mil milhões em Março pela primeira vez

As receitas turísticas em Portugal deram um salto de mais de 20% no mês de Março, e com isto excederam os mil milhões de euros pela primeira vez, revelam os dados do Banco de Portugal.

Bloomberg

O Banco de Portugal (BdP) regista um crescimento de 20,3% nas receitas turísticas do mês de Março, quando comparadas ao ano anterior. Ao todo, os turistas despenderam 1.021 milhões de euros em Portugal durante este mês, no qual se celebrou a Páscoa, ao contrário do verificado no ano anterior.



"Pela primeira vez conseguimos ultrapassar mil milhões de euros de receita turística no mês de Março, o que demonstra que estamos a conseguir afirmar Portugal como um país atractivo ao longo de todo o ano e a alargar o turismo a todos os meses", analisa a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, numa nota à imprensa. Esta fasquia já tinha sido ultrapassada, mas durante outros meses do ano, considerados época mais alta.



O mesmo gabinete salienta ainda outro dado: "Este comportamento extremamente positivo das receitas evidencia que o Turismo está a crescer mais em valor do que em número de turistas". De Janeiro a Março, foram mais 7,7% os hóspedes a escolherem visitar Portugal e as dormidas aumentaram em 7,6%, "pelo que o ritmo de crescimento das receitas mais que duplica o dos visitantes", assinala o gabinete.

No acumular dos primeiros três meses do ano, as receitas turísticas cresceram 17,4% em Portugal. No mesmo período, as quantias despendidas pelos turistas espanhóis foram as que mais subiram: 42,7%. Seguem-se as contribuições da Alemanha, que aumentaram 30,6%, Irlanda, que ascenderam 23,4% e os EUA, com mais 21,3%.