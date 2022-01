Revive lança cinco concursos em 2022

O Governo vai lançar a concurso os próximos cinco imóveis devolutos para concessão. Forte Velho do Outão, no cimo da serra da Arrábida, e Colégio de S. Fiel, onde estudou Egas Moniz, são dois dos edifícios que tentam ganhar nova vida com o programa Revive.

