Robert de Niro vai abrir um hotel de luxo em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"O primeiro Nobu Hotel and Restaurant em Portugal ficará situado no coração de Lisboa, na famosa Avenida da Liberdade", revela o grupo norte-americano Nobu Hotels, que tem 17 hotéis de luxo em todo o mundo e planeia abrir mais uma dúzia e meia nos próximos tempos, entre os quais o agora anunciado para a capital portuguesa.

"Este endereço de prestígio, conhecido pelas suas boutiques de luxo e arquitetura distinta do século XIX, oferece aos viajantes mais exigentes acesso direto ao retalho sofisticado da cidade, restaurantes de cinco estrelas e importantes marcos culturais", realça o grupo Nobu Hotels no seu site.

"A zona da Baixa, o badalado bairro do Chiado e o famoso Castelo de São Jorge estão apenas a uma curta distância a pé, tornando esta localização a base perfeita para explorar tudo o que a cidade tem para oferecer", remata a cadeia hoteleira, sem detalhar a localização do seu futuro hotel na lisboeta Avenida da Liberdade, nem o valor do investimento ou o número de quartos.

"Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro hotel e restaurante em Portugal, sendo apropriado que Lisboa seja a nossa primeira aventura no destino. Com a sua rica história, cenário gastronómico vibrante e impressionante arquitetura neoclássica, Lisboa é o destino ideal para a nossa marca. Esperamos trazer a marca Nobu para Lisboa como parte da nossa estratégia de crescimento em Portugal", afirma Trevor Horwell , CEO do grupo.

Fundado e dirigido pelo ator Robert de Niro, de 78 anos, juntamente com o produtor de cinema Meir Teper e pelo reconhecido chef Nobu Matsuhisa, o conceito do Nobu Hotel "é uma experiência de curadoria em que cada propriedade é diferente".