Royal Caribbean desenvolve projecto de 200 milhões numa ilha das Bahamas

Isto é o que a Royal Caribbean Cruises proporciona aos passageiros dos seus cruzeiros nas Bahamas e no leste do Caribe desde que estreou a ligação com a sua pequena ilha nas Bahamas, a CocoCay, há três décadas. Agora, como foco do programa da marca "Perfect Day", a CocoCay passará por uma reforma de 200 milhões de dólares.





A versão nova e melhorada da CocoCay terá 50 hectares de atracções com "emoção e arrepio" - entre as quais, um parque aquático que estará entre os maiores do Caribe. Chamada "Dia Perfeito na CocoCay", esta é uma tentativa de atrair "millennials" e famílias que nunca fizeram um cruzeiro.





Incluídos na renovação estão: duas torres de água enormes e 13 escorregas de água, entre os quais o Daredevil’s Peak, que, a 41 metros da areia, será o escorrega mais alto da América do Norte quando ficar pronto no segundo trimestre.



Expectativas