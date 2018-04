Família Barceló reforça Portugal com Nortravel

Miguel Baltazar/Negócios

A Nortravel vai passar para mãos espanholas. O grupo Barceló, através do seu ramo de viagens Ávoris, decidiu comprar na totalidade o operador turístico português. A confirmação é dada por um anúncio publicado pela Autoridade de Concorrência (AdC).

O negócio será feito através da sociedade Escaltur e permitirá que o grupo espanhol possa reforçar a sua presença sobretudo nos circuitos europeus, o produto em que a Nortravel apresenta maior diversidade na oferta.

A compra da Nortravel significa um reforço da Ávoris em Portugal, depois de em Novembro passado ter adquirido 60 agências de viagens da Halcon no país. Destas, 40 funcionam em regime de "franchising".

A divisão de viagens da família Barceló mudou de nome, em 2017, para Ávoris, seguindo a estratégia do grupo espanhol em se afirmar à escala global. A Ávoris tem sede em Palma de Maiorca e, em Portugal, é liderada por Diamantino Pereira.

O Negócios contactou o representante português, que reencaminhou para a sede da empresa. Até ao fecho desta edição, não houve qualquer resposta. Já a Nortravel, através do administrador Nuno Aleixo, diz não ter "nada a acrescentar ao que consta na AdC".

A Nortravel foi fundada em 1999 no Porto e é, actualmente, liderada por António Gama. Enquanto operador turístico, vende os seus serviços através de agências de viagens, como as da Halcon. Neste exemplo concreto, o grupo Ávoris controlará dois ciclos de negócio.

Dentro da Nortravel contam-se outras empresas. A Optigest, dedicada às novas tecnologias; a Futurismo, que explora actividades de turismo de natureza nos Açores; e a Jadetravel, que é também um operador turístico.

Ao ser integrada na Ávoris, a Nortravel passa a integrar um grupo que diz ter mais de oito décadas de experiência no ramo turístico. Os últimos dados apontam para uma facturação superior a 1.500 milhões de euros e quase três mil trabalhadores em 2016, por parte da Ávoris.

A AdC, através do anúncio publicado a 28 de Março, como habitual neste tipo de processos, dava 10 dias úteis para que eventuais interessados pudessem apresentar as suas observações. O prazo está agora a meio. Só depois do regulador dar luz verde ao negócio é que a compra se concretiza.