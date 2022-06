Rússia formaliza saída da Organização Mundial do Turismo

O Governo russo formalizou esta sexta-feira a saída da Rússia da Organização Mundial do Turismo (OMT), da qual foi suspensa no final de abril devido à invasão da Ucrânia.O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, assinou o despacho correspondente, de acordo com o portal de informação oficial do executivo."Aceite a proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, coordenada com as agências federais envolvidas, sobre a retirada da Federação Russa da OMT(...)", declara-se no documento.A Rússia foi temporariamente suspensa em 27 de abril como membro da OMT pela assembleia geral da organização, numa reunião extraordinária em Madrid.A OMT, com sede na capital espanhola, tomou a decisão apesar de a Rússia ter anunciado anteriormente que se retirava da organização.A saída entrará em vigor um ano após o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol ter recebido a comunicação oficial de saída.A suspensão temporária da Rússia impede-a de exercer os seus direitos e beneficiar dos privilégios de membro, incluindo a participação nas reuniões da organização.A OMT é uma agência especializada das Nações Unidas, desde 2003, e é a principal organização internacional do setor.