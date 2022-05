Ryanair à espera de 15 milhões de passageiros já este mês

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, afirma que as reservas estão a subir para o verão e que nos meses de junho a agosto a ocupação deve subir para entre 94% e 95%, atingindo assim níveis pré-pandémicos.

Numa entrevista concedida à agência Reuters, o irlandês indica que depois de em abril terem tido mais de 14 milhões de passageiros, é esperado que cheguem este mês aos 15 milhões. Destacando as reservas feitas para as praias de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, o presidente executivo acrescentou que "as reservas nas últimas semanas têm continuado a aumentar, juntamente com a média das tarifas habitualmente pagas no verão".

Questionado sobre o aumento do preço dos combustíveis, que tem sido um problema para muitas companhias aéreas, Michael O’Leary explica que a Ryanair tem 80% das necessidades cobertas até março de 2023. "Temos uma enorme vantagem sobre outras companhias aéreas na Europa e podemos utilizá-la agora para gerar crescimento", disse.

Em relação à possibilidade do aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, o CEO adiantou que é uma questão que não terá, apesar de tudo, impacto nos próximos 12 meses. Quanto aos receios de uma regressão económica O’Leary afirma que "60% ou 80% [da população mundial] tem estado a trabalhar de casa durante estes dois anos e têm muitas poupanças acumuladas".