Setembro foi o melhor mês para Alojamento Local desde início da pandemia. Mas receitas caem mais de 80%

Em setembro, os espaços de Alojamento Local (AL) em Portugal obtiveram o seu melhor desempenho desde o início da pandemia, tanto em Lisboa como no Porto, mas face a igual mês do ano passado as receitas afundaram mais de 80%.



Neste nono mês do ano, a taxa média de ocupação atingiu os 24% em Lisboa e os 26% no Porto, de acordo com os dados apurados pela Confidencial Imobiliário. Em relação aos meses de maio e junho, em que a ocupação atingiu um mínimo, verifica-se um aumento de cerca de 23% no Porto e 20% na capital.





O RevPAR, uma métrica de desempenho calculada através da divisão da receita total de alojamento pelos quartos disponíveis, atingiu em setembro os 17 euros em Lisboa e os 16 euros na Invicta, um valor significativamente mais elevado do que o registado na capital em junho (três euros) e no Porto em maio (cinco euros).





Quanto às noites vendidas, em setembro registou-se um máximo desde abril, com 18.500 noites em Lisboa e 17.200 no Porto. Atingindo-se, desta forma, um volume de negócios de 1,4 milhões de euros na capital e 1,1 milhões no Porto. Estes números comparam com os 7,1 milhões em Lisboa e os 6,7 milhões na Invicta em setembro do ano passado, traduzindo quebras de 80,3% e de 83,6%, respetivamente.





Não obstante, a diária média dos alojamentos em oferta situa-se agora nos patamares mais baixos desde o início da pandemia, fixando-se em 77 euros em Lisboa e em 66 euros no Porto. Há um ano, os valores situavam-se em 91 euros na capital e nos 78 euros na cidade nortenha, tendo Lisboa alcançado uma taxa de ocupação de 60% e um RevPAR de 53 euros e o Porto registado 73% de ocupação e 56 euros de RevPAR.



As dormidas também baixaram significativamente em termos homólogos, tendo em conta que em setembro do ano passado foram contabilizadas 78 mil noites vendidas em Lisboa e 86,3 mil no Porto.