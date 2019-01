Sonae Capital ganha Santa Apolónia para fazer um hotel de 120 quartos

O edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, vai ter um hotel de quatro estrelas, com 120 quartos, num investimento de 12 milhões de euros por parte da Sonae Capital, que ganhou a subconcessão do negócio.

A Sonae Capital ganhou a adjudicação da subconcessão para a exploração de um hotel na estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, que prevê a instalação de uma unidade hoteleira de quatro estrelas, com 120 quartos, num investimento da ordem dos 12 milhões de euros, na reabilitação e adaptação das partes sul e poente do edifício, cuja área totaliza perto de nove nove mil metros quadrados.

Adjudicado pela Infraestruturas de Portugal, a subconcessão desta unidade hoteleira, cuja abertura está prevista para o primeiro semestre de 2021, é realizada por um período de 35 anos, com os dos primeiros isentos do pagamento de rendas, avança a Sonae Capital em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, 21 de janeiro.

"As condições da subconcessão, considerando as rendas contratualizadas e o investimento referido, são atractivas face aos valores de arrendamento disponíveis para unidades hoteleiras em Lisboa", considera a Sonae Capital.

"Esta oportunidade enquadra-se na estratégia de aumento do número de unidades em exploração do negócio de hotelaria da Sonae Capital, mitigando o efeito de rede de que o negócio ainda carece", sustenta a empresa.

Adicionalmente, remata, "permitirá marcar presença na cidade de Lisboa, o maior destino turístico de Portugal, através de uma operação localizada numa zona de elevado potencial".

O contrato de subconcessão entre a The House Ribeira Hotel - Exploração Hoteleira, participada da Sonae Capital, e o IP Património - Administração e Gestão Imobiliária "será celebrado no prazo máximo de 30 dias".

Atualmente, a Sonae Capital conta com cinco unidades hoteleiras em exploração, das quais três no Porto (Porto Palácio Hotel, The House Ribeira Hotel e The Artist Porto Hotel & Bistro) e duas em Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence).





Também através de um comunicado, a Infraestruturas de Portugal confirmou esta segunda-feira que, por deliberação do seu conselho de administração executivo, " foi adjudicada a proposta apresentada pelo candidato ‘House Ribeira Hotel + Sonae’ para a instalação e exploração de uma unidade hoteleira na estação ferroviária de Santa Apolónia".