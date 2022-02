Hotel da Sonae em Santa Apolónia abre a 7 de fevereiro  

O The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel, localizado na estação de comboios lisboeta e detido pela Sonae Capital, abre as portas na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro, foi anunciado esta quinta-feira.





A nova unidade hoteleira, de cinco estrelas, conta com um total de 126 quartos e envolveu um investimento de cerca de 12 milhões de euros que permitiu transformar os cerca de 10 mil m2 de construção distribuídos pela ala nascente e pisos superiores do corpo central da estação na nova unidade hoteleira do grupo The Editory Collection Hotels.





"O projeto visou a reabilitação de uma parte do edifício da estação que atualmente não se encontrava em utilização e que não é essencial para a prestação do serviço de transporte ferroviário", refere o grupo em comunicado.





A estação de Santa Apolónia foi inaugurada em 1865, sendo a sua gestão da Infraestruturas de Portugal, que através da sua participada IP Património (IPP) lançou um concurso para a subconcessão do espaço para uma unidade hoteleira, dando início a um processo de requalificação e valorização do edifício da estação e potenciando outros usos complementares.





A Sonae Capital venceu em 2019 o concurso para a instalação e exploração da unidade hoteleira, por 35 anos, cuja abertura chegou a estar prevista para o primeiro semestre de 2021.





O The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel conta com três pisos com 11 tipologias distintas de quartos," com pormenores vintage e muitos detalhes temáticos inspirados nas antigas carruagens", é referido ainda no comunicado.



O espaço conta ainda com um restaurante, em que "os pratos são inspirados nos produtos que representam fielmente as várias linhas de ligação regional que convergem na estação de Santa Apolónia", a cargo do chef André Silva.



A diária para uma estadia de duas noites começa nos 110,93 euros.