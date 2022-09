Tivoli expande na Europa com a abertura de um resort em Tenerife

Abertura do La Caleta Resort está marcada para a primavera de 2023. Unidade que até aqui operava com a marca Sheraton, vai contar com 284 quartos e 20 suítes.

Tivoli expande na Europa com a abertura de um resort em Tenerife









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Tivoli expande na Europa com a abertura de um resort em Tenerife O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar