Turismo cresce em agosto com recorde de turistas nacionais

O setor do turismo manteve, em agosto, a tendência de recuperação registada nos meses anteriores. Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de dormidas voltou a registar uma evolução positiva, uma recuperação sustentada pela procura interna, que atingiu valores recorde.





Os estabelecimentos de turismo nacionais receberam, em agosto, 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de dormidas em agosto de 2021, correspondendo a aumentos de 35,6% e 47,6%, respetivamente (subidas de 60,4% e 73% em julho, pela mesma ordem), de acordo com os dados divulgados pelo INE.





Apesar desta recuperação do setor, os valores apresentados continuam abaixo dos registados antes da pandemia, em agosto de 2019, com o número de hóspedes e de dormidas a cair 23,6% e 22,1%, respetivamente.





O contributo dos turistas nacionais foi determinante para a evolução positiva do setor, em agosto. O mercado interno contribuiu com 4,2 milhões de dormidas, o valor mensal mais elevado desde que há registos, e aumentou 24,2%.





Em relação aos mercados externos, o instituto realça que se registou um crescimento de 94,5% e totalizaram 3,3 milhões de dormidas. Face a agosto de 2019, verifica-se um aumento de 22,6% nas dormidas dos residentes, enquanto as dormidas de não residentes registam uma quebra de 46,9%, o que mostra que o setor continua a depender da procura de turistas nacionais.





Nos primeiros oito meses do ano, verificou-se um aumento de 11,8% das dormidas totais, sustentado no aumento de 29,1% dos turistas residentes, enquanto os turistas não residentes deram um contributo negativo de 6,4%. "Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 58,4% (-18,9% nos residentes e -75,6% nos não residentes)", acrescenta o INE.



Em agosto, 16,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, uma percentagem inferior à registada em julho, mês em que 20,4% dos estabelecimentos decidiram não abrir portas.



