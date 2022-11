Turismo de Portugal coloca o país na Times Square e espera chegar a 500 milhões de pessoas

Esta sexta-feira o Turismo de Portugal dá início a um plano de promoção nos Estados Unidos, um mercado estratégico para a atividade turística nacional. Para esse efeito a marca VisitPortugal vai estar em todos os "outdoors" digitais da emblemática praça em Nova Iorque, a Times Square.Às 18h locais (11h em Lisboa), o Turismo de Portugal vai entregar "cada um dos ecrãs a portugueses, para que estes possam mostrar ao mundo o melhor que o país tem - as pessoas e o seu património natural e histórico", indica o Turismo em comunicado.Com esta campanha, lançada antes da chamada semana de Ação de Graças ("Thanksgiving", em inglês), esperam chegar a 500 milhões de potenciais turistas, numa altura em que, devido à Black Friday, há maior predisposição para a marcação de viagens.Esta iniciativa do Turismo de Portugal ocorre ainda no âmbito do evento de lançamento de uma nova figura de cera do museu Madame Tussauds de Nova Iorque: Cristiano Ronaldo.