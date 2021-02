Turismo fecha ano em crise histórica e sem perspetivas

No “pior ano de que há memória” entre os operadores do turismo, o setor registou os indicadores mais baixos em quase três décadas. Sem viagens internacionais e com o confinamento da população durante grande parte do ano, o número de hóspedes e de dormidas sofreu uma queda drástica em 2020. E se 2021 chegou a ser visto como um ano de retoma, já a partir da época da Páscoa, o agravamento da pandemia e

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...