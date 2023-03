Turismo vai gerar 17,4 mil milhões de riqueza em Lisboa este ano

Leia Também JMJ: Orçamento de Moedas para três palcos em Lisboa é de 705 mil euros

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) estima obter 17,4 mil milhões de euros em riqueza gerada pelo turismo na capital portuguesa durantes este ano, avança esta segunda-feira o Diário de Notícias . O montante corresponde a uma subida de 6% face ao ano passado, sem contar com o impacto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).Após dois anos de quebra na riqueza gerada durante a pandemia, o Turismo de Lisboa espera, a partir deste ano, voltar "ao ritmo anual de crescimento previsto no plano estratégico (6%), de modo a alcançar 20.705 milhões de euros de riqueza gerada pelo turismo na região de Lisboa em 2026". Este ano, o valor deverá chegar a 17,4 mil milhões, devido ao aumento para 911 euros dos gastos médios individuais com a estadia prevista em Lisboa.O Turismo de Lisboa conta chegar ao final deste ano com 18,9 milhões de dormidas em alojamento turístico. Essas projeções "não contam com o impacto direto da Jornada Mundial da Juventude", mas, no estudo, é referido que "a crescente notoriedade e capacidade de atração do destino será excecionalmente reforçada pela realização da Jornada Mundial da Juventude, que projetará a imagem de Lisboa para todo o mundo".