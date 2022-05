Um 13 de maio de olhos postos na retoma

Foi com ansiedade e expectativa que lojas, restaurantes e hotéis viveram os dias que antecederam o 13 de maio, depois de dois dolorosos anos devido à pandemia. E não é caso para menos, já que, sem o espartilho de restrições, o principal destino religioso de Portugal recebe, por estes dias, milhares de peregrinos. Mas, apesar do mar de gente e de alimento para um negócio que ficou praticamente em jejum, paira a crença de que, de um modo geral, dificilmente serão ultrapassados os níveis pré-pandemia. E se bem que a devoção não tem preço, o facto de ter ficado mais caro ir, comer ou pernoitar em Fátima também pode não ajudar ao negócio.



Só temos a agradecer", diz Leonor Vieira, atrás de uma banca numa praça central, donde avista mais movimento do que o habitual no início de uma semana que promete. Afinal, "as vendas estão a ser boas", apesar de "os viajantes internacionais ainda serem poucos" e de os nacionais estarem a braços com "crescentes dificuldades" devido à carestia de vida.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;