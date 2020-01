O grupo já produz frutas há vários anos, em várias herdades no concelho de Beja, através da empresa SV Frutas. Agora, segundo avançou o responsável, irá investir cerca de 1,5 milhões de euros para a construção de uma nova central.



A fábrica será dividida em duas partes: numa, será feita a limpeza, calibragem e embalagem das frutas; na outra, a transformação dos produtos, em compotas, geleias ou fruta desidratada.

O Grupo Vila Galé vai investir no setor agrícola este ano, com a construção de uma central de frutas nas herdades que detém no Alentejo. A nova fábrica, que servirá também para a transformação dos produtos, deverá ser inaugurada ainda este ano.A informação foi avançada esta segunda-feira, 20 de janeiro, por Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo, num encontro com jornalistas.