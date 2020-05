Vila Galé: "É fundamental que as praias abram"

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, diz ser essencial que as praias estejam a funcionar, ainda que admita alguma responsabilidade de regras para os concessionários.

O Governo já anunciou o início da época balnear para 6 de junho, tendo já anunciado as regras para uma ida à praia.Mesmo antes desse anúncio, em entrevista ao Negócios e Antena 1, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, realçou a importância das praias. "É fundamental que as praias abram". Apelando ao bom senso, lembrou que as praias são "uma das grandes mais valias do turismo de época da estação", qualificando de irrealista a vigilância por fuzileiros. "Se for para criar um clima desses, meus amigos, esqueçam".

Mas admite ser necessários criar condições que essas idas à praia. Por isso, defende que as concessionárias de praias devem ter alguma responsabilidade no controlo das entradas e no distanciamento necessário. Por isso, também, em cada praia devem estar afixadas as normas de acesso.





Sendo impossível um controlo de cada português, apela, assim, ao civismo que os "portugueses demonstraram e têm demonstrado num nível incrível".