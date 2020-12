Vila Galé lança novo pacote para quem queira teletrabalhar nos seus hóteis

A Covid-19 encerrou as portas de grande parte dos espaços hoteleiros, no decorrer da primeira vaga da pandemia, gerando uma crise sem precedentes neste setor. De modo a superar as dificuldades sentidas, os hotéis Vila Galé adaptaram-se a esta nova realidade e anunciam agora um novo pacote, para quem queira tele-trabalhar a partir dos seus espaços.





A Vila Galé lançou esta proposta numa altura em que o teletrabalho se assume como um novo paradigma. Esta oferta permite que os trabalhadores mudem de ares e trabalhem de forma remota a partir de um hotel, com a oferta de pequeno-almoço, almoço, acesso a um lugar de garagem e spa.





O preço do pacote ronda os 59 euros por dia e inclui a utilização de um quarto com internet wi-fi de alta velocidade, entre as oito da manhã e as 18 horas. Os hotéis Vila Galé têm também packs mais económicos, para quem pretenda tele-trabalhar durante um período mais extenso nas suas instalações no Porto, Lisboa, Vilamoura ou Santa Cruz (Madeira).

