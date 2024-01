Vila Galé vai investir 50 milhões de euros na abertura de novos hotéis

Além dos projetos em curso para a abertura de três hotéis em Portugal, o grupo deverá abrir mais unidades em Cuba e está a estudar alargar a sua presença no país vizinho a Madrid. No ano passado, as receitas atigiram valores recorde tendo ultrapassados os 275 milhões de euros.

