W Algarve abre portas a 2 de maio

O primeiro hotel da marca W em Portugal, o W Algarve, vai abrir portas a 2 de maio, avançou ao Negócios fonte oficial do grupo hoteleiro.



O resort de luxo, com a categoria de cinco estrelas do grupo Marriott International, fica na Praia da Galé, em Albufeira, e resulta de um investimento que rondará os 300 milhões de euros.



Fonte oficial não revelou ao Negócios o número de reservas para a abertura mas, de acordo com o site a primeira data disponível é a 23 de maio. O preço da diária, de acordo com o site do W Algarve Hotel & Residences, flutua entre os 386 euros e os 872 euros. Estes valores são reduzidos, em média, dez euros por dia, para os sócios.



O hotel conta com 134 quartos e suítes a que se somam 83 apartamentos residenciais, com vista para o mar. O empreendimento turístico conta ainda com um spa, seis bares e restaurantes, incluindo uma nova filial do Paper Moon, um restaurante italiano.



A joia da coroa do resort é a Extreme WOW Suite, uma suite presidencial inspirada na cultura e nas aldeias piscatórias do Algarve, que tem o seu próprio rooftop panorâmico e uma piscina infinita privada. A estadia nesta suíte está fixada em 3.141 euros por dia para não sócios e em 3.078 euros para sócios.



As outras penthouses têm tarifas diárias entre os 899 euros e os 1.083 euros para os não sócios.



Na Europa o W Hotels já opera em Barcelona, Amesterdão, Londres, Roma e em Verbier, na Suíça. Além de Portugal, está prevista ainda, para o verão, a abertura de um hotel com a chancela W na Grécia, o W Costa Navarino, em Messénia. Mais tarde, no inverno deste ano, deverá ser inaugurado o W em Edimburgo, no centro da cidade, em St James Quarter.



O hotel em Portugal vai ser gerido pelo luso-indiano Catejan Araújo que conta com mais de 20 anos de experiência no segmento de luxo. Antes de assumir a direção da unidade portuguesa, Catejan Araújo foi diretor do W Goa, do St Regis Hotels, em Doha, Mumbai, e do Bal Harbour, em Miami, segundo o Publituris Hotelaria.