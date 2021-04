Zmar garante que vai continuar em atividade apesar da insolvência da dona

Leia Também Dona do Zmar declarada insolvente

Declarada insolvente pelo tribunal de Beja , juízo de Odemira, a Zmar garante que irá continuar a funcionar."A insolvência da Multiparques A Céu Aberto não irá prejudicar a actividade do Zmar", garantiu ao Negócios fonte oficial do empreendimento turístico, perto da Zambujeira do Mar.O ecoresort está, nesta fase, "temporariamente" encerrado, "devido às restrições no contexto da pandemia covid-19", mas será reaberto.

A mesma fonte diz que "a reabertura do Zmar está prevista para breve, cumprindo com todas as normas de higiene e de segurança da DGS para receber os seus hóspedes nas habituais férias na Costa Vicentina".



A dona e gestora do empreendimento - denominada Multiparques A Céu Aberto - foi declarada insolvente em março, decorrendo agora o prazo para os credores se apresentarem em sede de insolvência, tal como o Negócios avançou.



A Multiparques é detida pelo fundo Ares Lusitani, que pediu a sua insolvência, e por Francisco Mello Breyner, que já teve a totalidade da Multiparques, mas que, conforme noticiou o Negócios, passou a deter os remanescentes 43,4%. A Ares ficou com os 56,6% da Multiparques.