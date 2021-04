Dona do Zmar na Zambujeira do Mar declarada insolvente

Lusitani, que se assume como sociedade de titularização de créditos, e que pertence ao universo do fundo KKR. Esta entidade, conforme o Negócios noticiou, ficou com uma participação no Zmar, no âmbito da insolvência da antiga dona, a Cravex, empresa que faliu e que tinha como principal ativo uma participação de 56,6% na Multiparques A Céu Aberto, dona do Zmar e responsável pela exploração do parque de campismo da Zambujeira do Mar.Agora é a própria Multiparques que entra em insolvência. A Multiparques tem capital da Ares Lusitani e de Francisco Mello Breyner, que já teve a totalidade da Multiparques, mas que, conforme noticiou o Negócios , passou a deter os remanescentes 43,4%. A Ares ficou com os 56,6% da Multiparques.

Leia Também Alentejano Zmar Eco Resort nas mãos de fundo abutre

Leia Também Zmar Eco Camping custou 30 milhões mas a dona só vale 2,6 milhões em leilão

E é a Multiparques que entrou em insolvência em março deste ano, a pedido da Ares Lusitani. Na lista de credores surgem a AICEP, a Booking.com, o Turismo de Portugal, a Iberdola e o Novo Banco. Os valores dos créditos não foram ainda revelados. A insolvência foi declarada ao fechar do pano do dia 10 de março.Os credores têm agora até 12 de abril para se apresentarem à insolvência, para tentar a reaver algum crédito que seja considerado. E a assembleia de credores está prevista para 27 deste mês."É designado o dia 27-04-2021, pelas 14:00 horas, para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito", lê no editar do tribunal, consultado pelo Negócios.