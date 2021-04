Credores aceitam apresentação de plano de insolvência da dona do Zmar

Leia Também Zmar garante que vai continuar em atividade apesar da insolvência da dona

Leia Também Alentejano Zmar Eco Resort nas mãos de fundo abutre

Leia Também Dona do Zmar declarada insolvente

Leia Também Zmar Eco Camping custou 30 milhões mas a dona só vale 2,6 milhões em leilão

A decisão foi tomada na assembleia de credores, realizada hoje no tribunal de Odemira, no distrito de Beja, onde foi também deliberada a manutenção da atividade da empresa, acrescentou a mesma fonte.O plano de insolvência terá de ser apresentado num prazo de 180 dias.A Multiparques a Céu Aberto - Campismo e Caravanismo em Parques, S.A., com sede no concelho de Odemira, é proprietária do Zmar, inaugurado em junho de 2009.O complexo ocupa uma área de 81 hectares neste concelho do litoral alentejano, incluindo um eco-hotel com tipologias T1 a T3, espaços para tendas e caravanas, parque aquático com piscinas descoberta e coberta, zona desportiva, restaurante e bar.O parque de campismo, distinguido com mais de uma dezena de prémios nas áreas do turismo e sustentabilidade, foi classificado como projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e implicou um investimento de "cerca de 25 milhões de euros".A Multiparques acabou por ser declarada insolvente pelo Juízo de Competência Genérica de Odemira em 10 de março deste ano.O pedido de insolvência teve como requerente a sociedade Ares Lusitani - Stc, S.A., que tem uma participação de 56,6% na empresa.A Multiparques tem cerca de 420 credores, que reclamam créditos num valor superior a 40 milhões de euros.Apesar da insolvência da empresa proprietária, o Zmar vai continuar a funcionar e deve reabrir "muito em breve", disse à Lusa, em 13 de abril, a coordenadora do departamento de 'marketing' do empreendimento, Francesca Mello Breyner.