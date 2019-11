Alexandre Fonseca: Mais de 36 mil dispositivos únicos já se ligaram à rede da Altice

O presidente executivo da Altice Portugal disse esta quarta-feira que o 'wifi' tem estado a funcionar "sem incidentes" na Web Summit e que mais de 36 mil dispositivos únicos se ligaram à rede, dos quais 30 mil em simultâneo.

Alexandre Fonseca falava na "war room" [sala de controlo] da Altice na Web Summit onde estão cerca de 30 dos 160 profissionais que estão em permanência a trabalhar para garantir as comunicações da cimeira tecnológica que decorre em Lisboa até quinta-feira.

O gestor disse que as redes estão a funcionar na normalidade, tal como nas edições anteriores. "Até ao momento, e já levamos dois dias e meio, sem incidentes", acrescentou.

Disse ainda que o 'feedback' que tem tido sobre as redes é que "já ninguém se preocupa com o 'wifi'". "Este é um evento do qual há muito poucos a nível mundial", afirmou, aludindo ao número de utilizadores e à densidade de redes.

Até terça, "num dia e meio de operação", estamos a falar de "mais de 1,100 milhões de sessões que foram estabelecidas, de cerca de 24 terabytes de informação cruzadas na nossa rede", disse. Destes 24 terabytes, 18 terabytes "na rede 'wifi' apenas".

Alexandre Fonseca adiantou que "mais de 36 mil dispositivos únicos já se ligaram na rede", sendo que 30 mil em simultâneo.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.