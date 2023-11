CEO da Web Summit: "Paddy demitiu-se porque era uma distração"

12h42

CEO da Web Summit: "É tempo de um recomeço do zero, agora a liderança é minha"

A primeira conferência de imprensa desta manhã foi protagonizada pela nova CEO do evento, Katherine Maher, mas o tema dominante foi o seu antecessor, Paddy Cosgrave, que renunciou ao cargo duas semanas antes do arranque da edição de 2023 na sequência de comentários nas redes sociais sobre o conflito entre Israel e o Hamas.



"O Paddy demitiu-se porque era uma distração, já não está envolvido na organização" da Web Summit, começou por dizer a responsável, que garante também que "a parte mais complicada do processo de se tornar CEO da Web Summit tem sido aprender no terreno".



Sem revelar o número de empresas que desistiram de participar na edição deste ano (nem o seu nome), na sequência dos acontecimento e da saída de Cosgrave, Maher garantiu que os principais parceiros da Web Summit "consideraram que a organização tomou as decisões certas e que muitos das que desistiram vão voltar" no futuro. Já face às questões que deixaram no ar de que este é o ano "mais fraco" do evento, desde a sua estreia em 2016, sem oradores de grande renome, a CEO replicou: "Se fosse oradora, sentir-me-ia insultada pela sua questão".



O tom de voz de Katherine Maher voltaria a "endurecer" quando lhe dirigiram uma outra questão sobre a existência de uma eventual relação pessoal entre si e Paddy Cosgrave, que tivesse possibilitado a sua rápida subida ao cargo de CEO. "Encontrei-me com o Paddy apenas duas vezes, no palco da Web Summit e nos bastidores, não havia nenhuma relação próxima".



Ainda sobre o mesmo tema, a agora responsável do maior evento tecnológico mundial deixou claro que Paddy Cosgrove "já não trabalha na Web Summit e saiu do Conselho de Administração".



"É tempo de um recomeço do zero, agora a liderança é minha. A única coisa que ouvi do Paddy esta semana foi que ele acha que fiz um bom trabalho, de resto não falei com ele", rematou Maher.



Bárbara Silva