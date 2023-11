Carlos Moedas cancela conferência de imprensa na Web Summit

13h38

Regular ativos tecnológicos sem leis para privacidade? "Fiquei em choque"

Quando não regular a tecnologia? A tecnologia tem-se desenvolvido a um ritmo mais acelerado do que a regulação e a elaboração de leis nos Estados Unidos. A resposta para o problema passa por perceber bem o ativo em causa antes de regulá-lo, dizem Mick Mulvaney, presidente do Conselho de Administração na Actrum, e Brittany Kaiser, "founder" na Own Your Data, num palco secundário da Web Summit.



"Fiquei em choque que estejamos a tentar regular ativos tecnológicos quando não temos sequer regulação ou leis em relação à privacidade [nos EUA]", aponta Brittany Kaiser (na foto).



A regulação de criptoativos e de ativos relacionados com inteligência artificial têm estado no centro da discussão nos EUA, com os especialistas a considerarem que a sua evolução tem sido feita a um passo mais acelerado do que a legislação e regulação, o que pode dar lugar a uma legislação intensiva sobre o ativo.



Para resolver o puzzle, a solução que Mulvaney sugere passa pela literacia: explicar aos deputados do Congresso e reguladores como os ativos funcionam. Brittany Kaiser concorda, acrescentando que também há que partir as peças do puzzle em pequenos pedaços para entender o básico dos básicos, como a base de dados.



"A melhor legislação é aquela que compreende os princípios básicos do ativo tecnológico", disse, lançando o desafio aos empreendedores presentes na sala para que "colaborem com o legislador e os reguladores" para terem a certeza de que a regulação faz sentido.



Quando é excessiva? "Quando o ativo tecnológico é completamente proibido", remata a "founder" na Own Your Data.



Mariana Ferreira Azevedo