Defined.ai apresenta nova assistente virtual. Chama-se Diana

Startups portuguesas Ethiack, Acti e Jupiter App vencem edição de 2023 do Road 2 Web Summit

O CEO da Startup Portugal, António Dias Martins, e a diretora de Inovação da Galp, Ana Casaca, anunciaram esta quinta-feira as três startups portuguesas que mais se destacaram no programa Road 2 Web Summit em 2023, que conta com o apoio da petrolífera portuguesa. O programa Road 2 Web Summit, organizado pela Startup Portugal com o apoio da Galp e da Web Summit, seleciona startups portuguesas para representar o país na cimeira tecnológica.



Da lista dos três vencedores deste ano fazem parte a Ethiack, eleita como a startup "mais promissora", que foi premiada com um cheque de 15 mil euros. A empresa está a desenvolver uma plataforma de cibersegurança capaz de reduzir a discrepância entre tecnologia e segurança nos próximos cinco a 10 anos.



Já a startup distinguida com "melhor impacto social e diversidade" foi a Acti, tendo recebido cinco mil euros para continuar a desenvolver uma plataforma que tem como objetivo combater o sedentarismo das pessoas mais velhas através de exercícios adaptados, tais como ioga na cadeira, entre outros.



Por último, a startup distinguida como a "mais entusiasta e mais ativa" da edição de 2023 foi a Jupiter App, que também recebeu cinco mil euros para combater burocracia para trabalhadores independentes.



"O Road 2 Web Summit já faz parte do calendário do empreendedorismo em Portugal", disse o CEO da Startup Portugal na entrega das distinções. Este ano participaram 115 startups, do país inteiro, 71% das quais usam inteligência artificial nos seus modelos de negócio. "Estas startups representam o futuro da economia portuguesa e uma mudança radical no tecido empresarial, porque nascem com preocupações ambientais e defendem a diversidade, não dependem de fábricas, conseguem escalar de uma semana para a outra e pagam salários de 1.700 euros, em média, acima da média nacional", frisou o responsável.



Bárbara Silva