O terceiro dia começa com uma intervenção do presidente da Microsoft e acaba com os semi-finalistas no concurso de start-ups.

Os atos norte-americanos não deverão ficar fora da discussão. Aliás, os Estados Unidos serão o mote para a discussão às 14h25 sobre as guerras comerciais e às 14h45 sobre o Acordo de Paris. Também não ficará de fora dos debates nos quais participará Brittany Kaiser, ex-trabalhadora da Cambridge Analytica, que acabou por ajudar a denunciar a utilização abusiva por parte desta empresa de dados do Facebook para influenciar as eleições norte-americanas 2016. Esta responsável fala logo às 10h10 sobre privacidade de dados no palco Futures Societies, falando novamente mais tarde, às 15h15, no deeptech sobre os dados privados.



Haverá ainda lugar a investidores, com os gestores de fundos da Northzone, da Lightspeed e da M12 a dizerem onde colocarão o dinheiro este ano. Será às 11h25.



Às 11h55 desembrulha-se o futuro do smartphone, com Kris Carlon, da Android Authority.



Outro habitual no Web Summit, Eugene Chung, da Penrose Studios, fala da evolução dos seres virtuais, às 12h20, estendendo-se esta discussão para a tarde, altura em que às 14h00 surgirá outra presença habitual do Web Summits: a robô Sophia. Pelo meio falar-se-á de carros voadores, com David Wallerstein, da Tencent, e Daniel Wiegand, da Lillium Aviation, às 12h35.



No final do dia, no palco principal, serão conhecidos os semi-finalistas do pitch, que saberão no último dia do Web Summit quem vence.



O Benfica continua a ter palco no Web Summit, sendo esta quarta-feira a vez de Domingos Soares de Oliveira, às 16h20.



Durante o dia, António Costa, primeiro-ministro português, vai visitar o Web Summit.

O terceiro dia começa, no palco principal, como todos os dias, com start-ups, às quais se segue o habitual cumprimento diário de Paddy Cosgrave. Sessão aberta para dar o palco ao presidente da Microsoft, Brad Smith, que falará da era digital.Segue-se o debate com Tony Blair – ex-primeiro-ministro britânico que já no ano passado recebeu fortes aplausos no palco principal – e Ro Khanna, congressista democrata norte-americano (que falará mais tarde, às 11h50, sob o tema recontruir a confiança na tecnologia, num debate com Brad Smith, no palco Future Societies).