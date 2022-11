Ryanair interessada em participar na Unicorn Factory, diz Moedas. Rania da Jordânia em palco

há 31 min. 11h25

Rania da Jordânia pede compaixão, verdade e decência humana

A rainha Rania da Jordânia é uma das oradoras principais nesta manhã. No palco principal deixou vários conselhos aos vários atores do setor tecnológico. Pediu-lhes para trabalharem com compaixão, verdade, decência humana e para valorizarem o tempo que passam com as pessoas que gostam.



"Temos de ir além do algoritmo", indicou a rainha. "Invistam o vosso tempo nas pessoas que amam. O feed do Twitter é interminável e há sempre mais um Tik Tok para ver. Mas é tempo perdido. Tragam esses minutos de volta. Aproveitem-nos."